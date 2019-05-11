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Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах

Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
12:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эина Свитолина рассказала все о своей жизни проекту WTA My Story.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как живет в Лондоне. Теннисистка пустила в дом съемочную группу проекта My Story от WTA, которой рассказала о своем детстве в Одессе, начале теннисной карьеры и планах на будущее.

"Я родилась в Одессе и мои родители думали, что, если я останусь там, то не смогу развиваться как теннисистка. Поэтому мы начали думать о перезде за границу, чтоб у меня была возможность играть с сильными соперниками. Это было сложно, так как уже в 12-13 лет я была вдалеке от дома, но этот непростой шаг оказался верным.

Моя мама - лидер, она все время подталкивает меня на какие-то шаги и всегда находит для меня мотивацию. Ее энергия постоянно заставляет меня работать над собой и двигаться вперед. А вот папа спокойный человек, он всегда принимает взвешенные решения", - сказала Свитолина.

Тенниситка рассказала о жизни в Лондоне и о том, почему выбрала для жизни этот город.

"Я счастлива в Лондоне, но до сих пор не могу поверить в то, что живу здесь. Если бы мне когда-то сказали, что я буду жить в Лондоне, я бы никогда в это не поверила, но это так.

Впервые я приехала в Лондон на юниорский Уимблдон. Мы с мамой тогда остановились в очень маленьком номере. После того я стала бывать здесь все чаще и просто влюбилась в этот город", - поделилась украинка.

Свитолина вспомнила о своей победе на Итоговом турнире и назвала свою главную цель.

"Победа на Итоговом турнире в Сингапуре - лучший момент в моей карьере. После этого у меня было столько сообщений с поздравлениями! Этот триумф стал важным не только для меня, но и для Украины. Это очень важно, когда спортсмены могут рассказать миру о своей стране путем своих достижений. Я это почувствовала, когда вернулась в Украину.

Очень важно сейчас развивать теннис в Украине и позволить людям отвлечься на что-то от политики. И моя задача - делать то, что я умею лучше всего – играть в теннис. Передо мной сейчас стоит новый вызов - выиграть турнир Большого шлема и возглавить мировой рейтинг. К этим целям я буду двигаться в ближайшее время. Это мотивирует меня каждый день вставать и идти тренироваться в зал или на корт. Все, что я делаю каждый день - все для новых побед", - сказал Свитолина.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Эина Свитолина.
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