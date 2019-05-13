Джокович прокомментировал свою победу на турнире в Мадриде

Новости спорта: Лидер мирового рейтинга планирует продолжить свой победный путь в Риме.

Победитель турнира АТР 1000 в Мадриде Новак Джокович подрезюмировал свое выступление в финале турнира против Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4). Слова первой ракетки мира приводит официальный сайт ATP.

«Я очень доволен. После вчерашнего полуфинала я говорил, что та победа очень, очень важна для уверенности в себе. После Австралии я показывал нелучшую игру, так что хотел снова набрать ход. Я хорошо начал, за весь турнир не проиграл ни сета, так что очень доволен. Тут я показывал лучший теннис.

Конечно, в финале нужно было играть активно. Он очень талантлив, вчера обыграл Рафу, и матч закончил после полуночи. Он очень поздно лег спать, и я видел, что в движении он не так динамичен, как вчера.

Наверное, из-за затяжного матча. Но он провел потрясающую неделю, и для меня это большая победа. Очень хочу продолжить серию в Риме».

Отметим, что после турнира в Мадриде, Циципас выйдет на лучшую для себя позицию в рейтинге ATP в истории.