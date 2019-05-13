Теннис. Марченко уступил на старте турнира в Узбекестане

Новости спорта: Украинец поднялся на 15 строчек в рейтинге АТР после прошлой недели.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко уступил в матче первого круга турнира серии ATP Challenger в Самарканде, Узбекистан. Счет матча против аргентинца Ренцо Оливо – 2:6, 2:6.

Поединок продлился 1 час и 6 минут. Украинец сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. В свою очередь, аргентинец 1 раз подал навылет, совершил 4 «двойные» и выиграл 5 геймов на приеме.

Таким образом, Марченко завершил свое выступление в Самарканде уже после первого раунда.

Напомним, Марченко прибавил 15 позиций в рейтинге АТР, но продолжает находиться лишь в четвертой сотне.