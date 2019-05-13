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Теннис. Марченко уступил на старте турнира в Узбекестане

Теннис. Марченко уступил на старте турнира в Узбекестане
13:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец поднялся на 15 строчек в рейтинге АТР после прошлой недели.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко уступил в матче первого круга турнира серии ATP Challenger в Самарканде, Узбекистан. Счет матча против аргентинца Ренцо Оливо – 2:6, 2:6.

Поединок продлился 1 час и 6 минут. Украинец сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. В свою очередь, аргентинец 1 раз подал навылет, совершил 4 «двойные» и выиграл 5 геймов на приеме.

Таким образом, Марченко завершил свое выступление в Самарканде уже после первого раунда.

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Напомним, Марченко прибавил 15 позиций в рейтинге АТР, но продолжает находиться лишь в четвертой сотне.

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Теннис, Илья Марченко, Новости тенниса, Ренцо Оливо.
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