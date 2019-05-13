Федерер: Завершить карьеру можно по-разному

Новости спорта: Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер порассуждал о завершении карьеры.

37-летний швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможное завершение карьеры.

«Я надеюсь, что меня запомнят как хорошего парня. Когда я вижу, как завершает карьеру Давид Феррер, то могу сказать лишь одно – он отдал теннису всё, что мог.

Выиграл ты 5 или 50 турниров – неважно. Я испытываю огромное уважение к Давиду и хочу, чтобы люди смотрели на меня точно так же. Понимали, что я помогал теннису, а не думал только о себе.

Как оставаться человечным? У меня нет конкретных способов, но мне кажется, что на протяжении всей карьеры я неплохо с этим справлялся. Как только я покидаю корт, я перестаю быть игроком. Да, я принимаю тот факт, что являюсь профессиональным спортсменом, однако, приходя домой, не чувствую себя знаменитостью. Этот переход происходит очень быстро и естественно.

Завершить карьеру можно по-разному. Можно созвать специальную пресс-конференцию, можно принять решение во время отпуска и озвучить его в СМИ… Главное – это завершить карьеру на своих условиях, самостоятельно принять такое серьёзное решение.

Многие думают, что моя карьера должна закончиться идеально, но это не так. Я мог бы уже несколько раз объявить о своём уходе, но нет. Я расслаблен, меня ничто не стесняет», – цитирует Федерерa Tennis World USA.