Свитолина выбыла из топ-8 в чемпионской гонке WTA

По состоянию на 13 мая Элина Свитолина покинула 8 место в чемпионский гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) и расположилась на 10-й позиции. Об этом сообщает БТУ.
В то же фремя голландская теннисистка Кики Бертенс, выигравшая турнир в Мадриде, поднялась сразу на 5 позиций и заняла 4 место.
Также улучшила свои позиции финалистка соревнований в Испании румынская теннисистка Симона Халеп, которая теперь занимает 7 строчку.
Результаты в WTA Race to Shenzhen по состоянию на 13 мая:
Как сообщалось, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина осталась шестой в обновленном 13 мая рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).