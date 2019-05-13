Свитолина выбыла из топ-8 в чемпионской гонке WTA

Новости спорта: Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина потеряла 2 позиции в чемпионский гонке WTA.

По состоянию на 13 мая Элина Свитолина покинула 8 место в чемпионский гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) и расположилась на 10-й позиции. Об этом сообщает БТУ.

В то же фремя голландская теннисистка Кики Бертенс, выигравшая турнир в Мадриде, поднялась сразу на 5 позиций и заняла 4 место.

Также улучшила свои позиции финалистка соревнований в Испании румынская теннисистка Симона Халеп, которая теперь занимает 7 строчку.

Результаты в WTA Race to Shenzhen по состоянию на 13 мая:

Как сообщалось, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина осталась шестой в обновленном 13 мая рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).