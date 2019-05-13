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После турнира в Риме может смениться первая ракетка мира

После турнира в Риме может смениться первая ракетка мира
22:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Симона Халеп может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме.

По итогам турнира в Риме (Италия) может смениться лидер рейтинга WTA. Опередить японку Наоми Осаку может румынка Симона Халеп, сообщает официальный сайт тура.

Осака останется на вершине, если дойдёт до четвертьфинала. Халеп для получения звания первой ракетки мира нужно выиграть титул.

Обе теннисистки вступят в борьбу со второго круга. Наоми сыграет с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой, а Симона встретится с победительницей чешского противостояния Маркета Вондроушова — Барбора Стрыцова.

Осака возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.

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АТР, Рим, Теннис, Турнир, Симона Халеп.
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