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Свитолина сыграет против Азаренко на старте турнира в Риме

Свитолина сыграет против Азаренко на старте турнира в Риме
10:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Свитолина сыграет против Азаренко в первом матче на Премьере в Риме.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко станет первой соперницей Элины Свитолиной на турнире WTA Premier 5 в Риме (Италия).

В первом круге соревнований Internazionali BNL d'italia (WTA Premier 5) в Риме с призовым фондом 3 млн 452 тыс. 538 долларов Виктория Азаренко победила Чжан Шуай из Китая со счетом 6:2, 6:1. Об этом сообщает БТУ.

Видео ключевых моментов матча:

Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина является действующей чемпионкой турнира и начнет соревнования со второго круга. Ее соперницей за выход в третий круг соревнований станет Виктория Азаренко, одержавшая победу над украинкой на турнирах в Дубае и Торонто в 2015 году.

Теннисный турнир в Риме продлится до 19 мая.

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АТР, Виктория Азаренко, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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