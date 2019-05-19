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Плишкова станет второй ракеткой мира

Плишкова станет второй ракеткой мира
17:41 Вс, 19 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Каролина Плишкова после победы в Риме поднимется на вторую строчку в рейтинге WTA.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей грунтового турнира категории Premier в Риме. В финале она выиграла у представительницы Великобритании Йоханны Конты со счётом 6:3, 6:4.

Для 27-летней уроженки Лоуни этот титул стал 13-м в карьере и вторым — в текущем сезоне. На грунте она завоевала третий трофей. С 20 мая в обновлённом рейтинге WTA Плишкова поднимется на второе место.

На пути к финалу соревнований в Риме Плишкова, посеянная под четвёртым номером, обыграла австралийку Айлу Томлянович, американку Софью Кенин, Викторию Азаренко из Беларуси и представительницу Греции Марию Саккари.

В 2018 году чемпионкой турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она переиграла румынку Симону Халеп.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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