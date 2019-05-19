Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Смотрите фото (3)
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
19:52 Вс, 19 Май 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Надаль защитил титул на турнире серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Джоковича.

Состоялся финальный поединок на грунтовом Мастерсе в Риме, в котором встречались лидеры мирового рейтинга.

Испанец Рафаэль Надаль довольно уверенно разобрался с сербом Новаком Джоковичем, хотя для определения победителя и потребовалось максимальное количество положенных партий.

Рим. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:0, 4:6, 6:1

Отметим, что в первой партии Надаль повесил сопернику баранку. Это первый подобный случай в личном противостоянии теннисистов. До этого было сыграно 53 поединка. Счет в противостоянии теперь 28:26 в пользу серба, но 17-7 в пользу испанца на грунте.

В финале Рима Новак и Рафаэль сыграли пятый матч, испанец теперь ведет со счетом 3:2.

Добавим, что для Надаля это был 50-й финал турниров серии Мастерс, 34 из них он выиграл У Джоковича 33 титула и 49 финалов. Третьим идет Роджер Федерер, который имеет 28 побед на турнирах данной категории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь