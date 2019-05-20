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Ястремская пробилась в четвертьфинал парного турнира во Франции

Ястремская пробилась в четвертьфинал парного турнира во Франции
07:40 Пн, 20 Май 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Даяна Ястремская успешно стартовала в парной сетке на турнире WTA во Франции.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге. Украинско-казахстанский дуэт в матче первого раунда обыграл тандем Алисия Росольска/Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 59 минут. В первом сете Ястремская и Воскобоева сделали два брейка и победили 6:2. Во второй партии украинско-казахстанский дуэт вновь оказался сильнее — 6:3.

В четвертьфинале Ястремская и Воскобоева сыграют против победительниц матча Татьяна Мария/Полин Пармантье — Мию Като/Сторм Сандерс.

Отметим, что Ястремская также сыграет в одиночном разряде турнира в Страбсурге. Украинка получила шестой номер посева и в первом раунде встретится с француженкой Полин Пармантье.

WTA. Страсбург. Парный разряд. 1/8 финала

Алисия Росольска/Ян Чжаосюань (Польша/Китай, 3) — Галина Воскобоева/Даяна Ястремская (Казахстан/Украина) 0:2 (2:6, 3:6)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Галина Воскобоева, Даяна Ястремская.
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