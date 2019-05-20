Джокович назвал главного фаворита Roland Garros

Новости спорта: Первая ракетка мира Новак Джокович назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Франции по теннису.

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович высоко оценил завоёванный трофей испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовых соревнованиях в Риме (Италия). Это первый выигранный турнир для Надаля в 2019 году – на грунтовой серии соревнований ранее он добирался лишь до полуфиналов.

«Надаль – фаворит «Ролан Гаррос» номер один. Без вариантов. Все остальные идут следом», – цитирует Новака официальный сайт АТР.

Напомним, в финале «Мастерса» в Риме Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1. Впервые в карьере Джокович не сумел взять ни одного гейма в партии против Надаля, а испанец стал первым теннисистом в 2019 году, которому удалось защитить титул.

Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции.