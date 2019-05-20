Ястремская вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Новости спорта: Украинская теннисистка успешно стартует в одиночном разряде турнира во Франции.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA в французском Страсбурге одолела местную теннисистку Полин Перментье.

Украинка потратила на победу 1 час и 20 минут, в двух сетах обыграв 65-ю ракетку мира.

В первом сете француженка взяла 2 гейма, а во втором 4. В следующем раунде Ястремской противостоять будет Саманта Стосур из Австралии.

Также на турнире участвует Марта Костюк, которая вчера пробилась в основную сетку турнира, а вот Валерии Страховой этого сделать не удалось.

WTA. Первый раунд. Страсбург

Даяна Ястремская (Украина, 6) — Полин Парментье (Франция) 2:0 (6:2, 6:4)