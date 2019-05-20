Стаховский пробился во второй круг квалификации Roland Garros

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжит борьбу за выход в основную сетку турнира Roland Garros серии Grand Slam в Париже (Франция).

Соперник Сергея Стаховского снялся по ходу матча в первом круге квалификации. Об этом сообщает БТУ.

Поединок Сергей Стаховский (Украина, 6) - Джеймс Дакворт (Австралия) длился всего полчаса и закончился отказом австралийца при счете 4:2. Стаховский записал на свой счет 2 брейка и потерял 1 гейм на подаче.

Его следующий соперник определится в матче Владимир Игнатик (Беларусь, АТР 263) - Маттео Донати (Италия, АТР 241).

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros пройдет 26 мая — 9 июня. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль.