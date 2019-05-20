Костюк с победы стартовала в первом круге турнира в Страсбурге

Украинка Марта Костюк сыграет во втором раунде грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге. В матче первого круга наша теннисистка обыграла представительницу Бельгии Мари Бенуа.
Матч длился два сета и завершился со счетом 6:4, 6:1.
За 1 час 22 минуты Костюк сделала 4 эйса, 5 брейков и совершила 3 двойные ошибки. Бенуа, в свою очередь, сделала 2 подачи навылет, реализовала 2 из 6 брейк-поинта и допустила 3 ошибки при вводе мяча в игру.
Страсбург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мари Бенуа (Бельгия) – 6:4, 6:1
Отметим, что ранее во второй круг в Страсбурге вышла еще одна украинка Даяна Ястремская.