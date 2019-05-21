Ник Кирьос раскритиковал Ролан Гаррос

Новости спорта: Ник Кирьос отметился очередным эпатирующим заявлением.

Австралийский теннисист Ник Кирьос отметился очередным эпатирующим заявлением. Во время тренировки на травяных кортах Уимблдона он раскритиковал другой турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Франции.

«Посмотрите на это идеальное травяное покрытие, как оно может не нравиться? Думаю, Уимблдон – лучший турнир в мире.

Избавьтесь вообще от глины, кому она нужна? Кто её любит? Тот факт, что сегодня я тренируюсь здесь, а через пару дней поеду в Париж… «Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой», – заявил Кирьос во время онлайн-трансляции в своём «инстаграме».

На прошлой неделе австралиец спровоцировал скандал на соревнованиях в Риме (Италия). После вынесенного судьёй предупреждения за сломанную ракетку в матче с Каспером Руудом Кирьос ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл. Впоследствии он был дисквалифицирован.