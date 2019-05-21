Известный бренд часов создал уникальную модель для Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко получили уникальную модель часов.

Известный бренд часов Christophe Claret создал для Василия Ломаченко уникальную модель.

Теперь чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO сможет всегда носить с собой свои золотые медали Олимпийских игр.

На часах, созданных специально для боксера дизайнеры изобразили обе Олимпийские медали Ломаченко.

Часы представили в Каннах 20 мая во время вечеринки. Модель выпущена ограниченной партией.

Напомним, следующим соперником Василия Ломаченко станет Люк Кэмпбелл. Ранее стали известны дата и место проведения поединка.