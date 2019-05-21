Марченко проиграл на старте Roland Garros

Новости спорта: Илья Марченко в трех сетах уступил Артуру де Грефу из Бельгии

Вторая ракетка Украины Илья Марченко не сумел пройти стартовый раунд квалификации на Rolland Garros.

В первом круге квалификации украинец в трех сетах проиграл бельгийцу Артуру де Грефу 7:5, 3:6, 2:6.

В первом сете Марченко вел 5:2, но позволив сопернику сравнять счет. Но еще один брейк позволил украинцу выиграть сет. Во втором сете уже Марченко пришлось отыгрываться после проигранной подачи, что он сделал, но со счета 3:2 Илья проиграл четыре гейма в этом сете, а потом еще четыре подряд в следующем. Соперники провели на корте более 2,5 часов.

За свою карьеру Марченко четыре раза играл в основе Открытого чемпионата Франции, но первый круг ему ни разу пройти не удалось.

В квалификации в Париже остался Сергей Стаховский, который накануне прошел первый круг квалификации.