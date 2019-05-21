Долгополов рассказал, когда вернется на корт

Новости спорта: Пока теннисист удалял лишние фотографии, он решил поделиться сроками восстановления.

Украинский 30-летний теннисист Александр Долгополов рассказал о приблизительных сроках восстановления, а также отметил, что может и не сыграть в текущем сезоне.

"Вчера пока летел, решил что пора почистить мои 25000 фотографий. Наткнулся на вот эту. Вы все время спрашиваете, когда я вернусь на корт? В течении следующего месяца, мы с командой будем принимать решение по этому вопросу.

Пока что есть новые проблемы, последствия операции.

Дальше варианта 3:

1. Либо станет лучше и мы начнём тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.

2. Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.

3. Либо не станет лучше и придется делать вторую операцию.

В любом случае, я Вам дам знать, можно не спрашивать меня постоянно, когда вернусь. Будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное", - написал он в своем Instagram.

Ранее экс-первая ракетка Украины заявил, что пока его нагрузки сильно отличаются от тех, что были раньше.

Напомним, что Долгополов перенес операцию на кисти в августе прошлого года.