Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Долгополов рассказал, когда вернется на корт

Долгополов рассказал, когда вернется на корт
20:33 Вт, 21 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Пока теннисист удалял лишние фотографии, он решил поделиться сроками восстановления.

Украинский 30-летний теннисист Александр Долгополов рассказал о приблизительных сроках восстановления, а также отметил, что может и не сыграть в текущем сезоне.

"Вчера пока летел, решил что пора почистить мои 25000 фотографий. Наткнулся на вот эту. Вы все время спрашиваете, когда я вернусь на корт? В течении следующего месяца, мы с командой будем принимать решение по этому вопросу.

Пока что есть новые проблемы, последствия операции.

Дальше варианта 3:

1. Либо станет лучше и мы начнём тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.

2. Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.

3. Либо не станет лучше и придется делать вторую операцию.

В любом случае, я Вам дам знать, можно не спрашивать меня постоянно, когда вернусь. Будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное", - написал он в своем Instagram.

Ранее экс-первая ракетка Украины заявил, что пока его нагрузки сильно отличаются от тех, что были раньше.

Напомним, что Долгополов перенес операцию на кисти в августе прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Александр Долгополов, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь