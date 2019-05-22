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Среда, 22.05.2019
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Маррей может сыграть на Уимблдоне

Маррей может сыграть на Уимблдоне
11:57 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-первая ракетка мира работает над возвращением на корт.

Энди Маррей в начале года в первом раунде Australian Open уступил Роберте Баутисту-Агуту, после чего перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

О полноценном возвращении на АТР-тур двукратный олимпийский чемпион пока не говорит, но готов попробовать свои силы в парном разряде.

"Я бы сказал, что у меня очень мало шансов в этом сезоне сыграть на траве в одиночном разряде. Потенциально я могу выступить в паре, прямо сейчас к одиночке я не готовлюсь.

Я только сейчас начал двигаться. Это даст мне всего 5-6 дней для правильной подготовки. Этого времени недостаточно", - приводит слова Маррея Tennis World USA.

Ранее бывший итальянский теннисист заявил, что у Энди Маррея нет шансов вернуться в большой теннис.

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Теннис, Маррей, ATP, Новости тенниса.
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