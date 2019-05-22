Людмила Киченок зачехлила ракетку турнире WTA в Страсбурге

Новости спорта: Людмила Киченок потерпела поражение в стартовом матче парного разряда на турнире WTA.

Украинская теннисистка Людмила Киченок потерпела поражение в стартовом матче парного разряда на турнире WTA серии International в Страсбурге (Франция).

В первом круге соревнований Людмила Киченок в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии проиграла четвертым сеяным хорватско-румынскому дуэту Дарья Юрак/Ралука Олару со счетом 4:6, 3:6. Об этом сообщает БТУ.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. Судьбу первого сета решил один брейк, а во второй партии Киченок и Калашниковой удалось отыграть 2 матчбола при счете 1:5, выполнив брейк. Юрак и Олару подали на победу со второй попытки и оформили путевки в четвертьфинал.

Турнир Internationaux de Strasbourg (WTA International) с призовым фондом 250 тыс. долларов продлится в Страсбурге до 25 мая.