Экс-тренер Кербер и Азаренко работает с украинкой Костюк

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк тренируется под руководством Бенджамина Ибрагимзаде.

Как сообщает официальный сайт WTA, Марта Костюк приехала на соревнования в Страсбург вместе с новым наставником. 16-летняя украинка, которая сегодня оформила выход в дебютный четвертьфинал в Туре, работает с тренером Бенджамином Ибрагимзаде.

39-летний специалист ирано-немецкого происхождения ранее сотрудничал с такими игроками как Анжелик Кербер, Виктория Азаренко, Наталья Вихлянцева. Также Ибрагимзаде является одним из тренеров Академии Патрика Муратоглу.

В теннисной карьере лучшим результатом Ибрагимзаде была 512-я строчка в рейтинге АТР. В апреле этого года Марта Костюк завершила сотрудничество с украинцем Дмитрием Бричеком.