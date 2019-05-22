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Экс-тренер Кербер и Азаренко работает с украинкой Костюк

Экс-тренер Кербер и Азаренко работает с украинкой Костюк
22:54 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк тренируется под руководством Бенджамина Ибрагимзаде.

Как сообщает официальный сайт WTA, Марта Костюк приехала на соревнования в Страсбург вместе с новым наставником. 16-летняя украинка, которая сегодня оформила выход в дебютный четвертьфинал в Туре, работает с тренером Бенджамином Ибрагимзаде.

39-летний специалист ирано-немецкого происхождения ранее сотрудничал с такими игроками как Анжелик Кербер, Виктория Азаренко, Наталья Вихлянцева. Также Ибрагимзаде является одним из тренеров Академии Патрика Муратоглу.

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В теннисной карьере лучшим результатом Ибрагимзаде была 512-я строчка в рейтинге АТР. В апреле этого года Марта Костюк завершила сотрудничество с украинцем Дмитрием Бричеком.

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Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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