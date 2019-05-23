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Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019

Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Катарина Завацкая в финале квалификации Ролан Гаррос-2019 встретится с итальянкой Джулией Гатто Монтиконе.

Украинка Катарина Завацкая продолжает борьбу за выход в основную сетку второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции по теннису Ролан Гаррос в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

Во втором круге отбора Завацкая нанесла поражение Екатерине Горгодзе из Грузии - 6:0, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты.

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В финале квалификации Завацкая встретится с итальянкой Джулией Гатто Монтиконе, которая в свою очередь одержала волевую победу над американкой Франческо Ди Лоренцо - 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

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Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая, Ролан Гаррос-2019.
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