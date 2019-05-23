Марта Костюк не сумела пройти в полуфинал турнира WTA во Франции

Новости спорта: Марта Костюк проиграла Каролин Гарсии в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге.

Украинка Марта Костюк не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 тысяч.

Костюк со счетом 6:3, 3:6, 2:6 уступила в четверг экс-восьмой "ракетке" мира француженке Каролин Гарсии.

За выход в финал соревнований Гарсия встретится со своей соотечественницей Хлое Паке, которая в свою очередь взяла верх над Дарьей Гавриловой из Австралии - 6:3, 7:6 (7:1).

Отметим, что Марта Костюк, которая попала в основную сетку в Страсбурге через квалификацию, впервые в карьере дошла до 1/4 финала турнира WTA.