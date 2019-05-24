Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос

Новости спорта: Украинские теннисистки узнали соперниц на турнире Большего шлема.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге Ролан Гаррос встретится с американкой Винус Уильямс. Соперницы до этого дважды встречались и обменялись победами. Отметим, что украинка получила девятый номер посева.

Леся Цуренко в стартовом матче турнира Большего шлема сыграет против Эжени Бушар из Канады. Украинка проиграла канадке два из трех последних матчей.

Еще одна украинка Даяна Ястремская впервые сыграет на Ролан Гаррос. В первом раунде ее соперницей стала испанка Карла-Суарес Наварро. Отметим, что не так давно Даяна проиграла представительнице Испании на грунтовом турнире в Риме.

Катерина Козлова в первом матче турнира встретится с одной из победительниц квалификации, которая завершится завтра. Интересно, что во втором раунде украинка может сыграть против Свитолиной.

Завтра в финале квалификации сыграет украинка Катерина Завацкая. Еще одна представительница Украины Ангелина Калинина покинула турнир, проиграв россиянке Анне Блинковой.

Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 8 июня, а текущей победительницей турнира является румынка Симона Халеп.