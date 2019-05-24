После Ролан Гаррос может смениться первая ракетка мира

Новости спорта: Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос».

Четыре теннисистки могут обойти японку Наоми Осаку в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата Франции и стать первой ракеткой мира, сообщает официальный сайт тура. Захватить лидерство в табели о рангах могут чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Анжелика Кербер.

Осака останется на вершине в случае выхода в финал.

Плишковой для выхода на первую строчку рейтинга нужно дойти до финала в Париже. Если Наоми дойдёт до полуфинала, то Каролине нужно будет выиграть титул. Если в финале она встретится с Квитовой, то победительница этой встречи станет первой ракеткой мира.

Для завоевания звания первой ракетки мира Бертенс также нужно дойти до финала. Если Осака пройдёт в 1/8 финала, то Кики нужно будет выиграть турнир. Если в финале она встретится с Квитовой, то победительница этой встречи станет первой ракеткой мира.

Квитова станет первой, если выиграет «Ролан Гаррос», а Осака проиграет до полуфинала.

Кербер для звания первой ракетки мира нужно выиграть титул. При этом Наоми должна проиграть до четвертьфинала.

Матчи основной сетки начнутся 26 мая.