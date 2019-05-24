Свитолина назвала свою главную цель на Ролан Гаррос

Новости спорта: Элина Свитолина планирует сразу войти в турнир, чтобы проявить себя.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче Ролан Гаррос встретится с Винус Уильямс. Украинка нашла плюсы в таком непростом жребии.

"Как мы все знаем, жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру.

С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую. С коленом ситуация, конечно, нелегкая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем - это всегда большая мотивация", - сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, каких соперниц получили украинские теннисистки на старте Ролан Гаррос.

Напомним, Свитолина надеется получить больше поддержки от публики на Ролан Гаррос благодаря отношениям с Монфисом.