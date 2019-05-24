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Стаховский: Мне понравилось максимум четыре гейма в моем исполнении

Стаховский: Мне понравилось максимум четыре гейма в моем исполнении
15:20 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

В четверг первая ракетка Украины Сергей Стаховский не сумел выиграть финал квалификации Ролан Гаррос, уступив Алексею Ватутину со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Как мы сообщали, лучший украинский теннисист проиграл россиянину из третьей сотни рейтинга. Стаховский прокомментировал свою игру и шансы попасть в основу Ролан Гаррос как "лаки лузер" (счастливый проигравший – пер.).

"Из трех сыгранных сетов мне понравилось максимум четыре гейма в моем исполнении. Все остальное – сплошной пассив. Как я оценю свою подачу сегодня? Эпизодично она мне помогала, но 48% первой подачи за матч – довольно низкий процент. На грунте этого недостаточно, чтобы выиграть. Плюс действия на задней линии впечатляющими не назовешь. Ватутин же сыграл для меня ожидаемо. Да, моментами резко, моментами удачно, но моментами он достаточно ошибался.

У меня лишь два вопроса по матчу. 15-минутная пауза между вторым и третьим сетом, когда соперник ушел в туалет, и судья повел его непонятно куда. Все это переросло в нереальную паузу и я просто остыл. Ну и второе – потеря концентрации при счете 3:2 в третьем сете. После снятия Милоша Раонича шансы на "лаки лузера" – 50 процентов. В пятницу состоится жеребьевка после того, как сыграют все матчи квалификации", – рассказал Стаховский.

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Новости спорта.
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