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Федерер: Хингис - моя ровесница, но я был в пеленках, когда она стала первой ракеткой мира

Федерер: Хингис - моя ровесница, но я был в пеленках, когда она стала первой ракеткой мира
17:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о турнире «Ролан Гаррос» 1999 года, где он дебютировал на ТБШ.

Тогда в женском финале сыграли Мартина Хингис из Швейцарии и немка Штеффи Граф.

«Очень хорошо помню финал Хингис с Граф. Мартина — моя ровесница, однако уже тогда делала фантастические вещи. Я был ещё в пелёнках, а она стала первой ракеткой мира», — цитирует Федерера официальный сайт «РГ».

В первом круге Открытого чемпионата Франции-2019 Федерер, посеянный под третьим номером, встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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