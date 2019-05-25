Федерер: Хингис - моя ровесница, но я был в пеленках, когда она стала первой ракеткой мира

Новости спорта: Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о турнире «Ролан Гаррос» 1999 года, где он дебютировал на ТБШ.

Тогда в женском финале сыграли Мартина Хингис из Швейцарии и немка Штеффи Граф.

«Очень хорошо помню финал Хингис с Граф. Мартина — моя ровесница, однако уже тогда делала фантастические вещи. Я был ещё в пелёнках, а она стала первой ракеткой мира», — цитирует Федерера официальный сайт «РГ».

В первом круге Открытого чемпионата Франции-2019 Федерер, посеянный под третьим номером, встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 6:4, 6:3, 6:2.