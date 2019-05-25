Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге.

Третья "ракетка" Украины и 42-й номер мировой классификации Даяна Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Internationaux de Strasbourg во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 тысяч.

В финальном поединке 19-летней Ястремской понадобился 3 часа, чтобы обыграть 24-ю "ракетку" мира француженку Каролин Гарсия - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

На пути к финалу Ястремская не проиграла ни одного сета, оставив за бортом соревнований Полин Парментье из Франции (6:2, 6:4), австралийку Саманту Стосур (6:0, 6:2), француженку Фиону Ферро (6:1, 6:3) и Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 6:4).

Это третий титул, который Ястремская завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом году Даяна выиграла Открытый чемпионат Гонконга, а в начале нынешнего сезона взяла главный приз в Хуахине (Таиланд).

Отметим, что благодаря победе в финале Internationaux de Strasbourg Ястремская установит свой личный рекорд в рейтинге WTA. В понедельник Даяна поднимется на 10 строчек и будет занимать 32-е место в мировой классификации.

Напомним, сезон-2019 Ястремская открывала на 59-м месте рейтинга WTA.