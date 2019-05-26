Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос

Новости спорта: Первая ракетка Украины одержала победу над легендарной американкой в двух сетах.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга украинка в двух сетах справилась с экс-первой ракеткой мира 38-летней американкой Винус Уильямс (№52 WTA).

Ролан Гаррос. 1-й круг

Элина Свитолина (Украина) – Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3

Отметим, что это вторая победа Элины над Винус при одном проигранном матче.

Во втором круге Свитолина сразится с еще одной украинкой Катериной Козловой, которая ранее одолела Бернарду Перу.