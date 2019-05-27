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Циципас рассказал, чем Надаль и Федерер отличаются от других теннисистов

Циципас рассказал, чем Надаль и Федерер отличаются от других теннисистов
14:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Стефанос Циципас рассказал об отличии матчей с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем и другими теннисистами.

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас рассказал об отличии матчей с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем и другими теннисистами.

«С Рафой и Роджером нужно быть как минимум в два раза более сконцентрированными, чем с другими. Им нельзя отдавать очки просто так. Они отлично контролируют корт и знают, что делают, где играют. У них рассчитано всё, вплоть до мельчайших деталей.

Я вижу разницу между ними и всеми остальными. Они не переигрывают, не делают ничего бездумно, а играют ровно так, как нужно в конкретной ситуации. И Надаль, и Федерер всегда очень уверены в себе. Думаю, это именно те моменты, в которых они отличаются от остальных игроков», – цитирует Циципаса Metro.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Стефанос может встретиться с Роджером Федерером. В случае победы над швейцарцем он может сыграть с Рафаэлем Надалем в 1/2 финала.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Стефанос Циципас.
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