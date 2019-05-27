Надаль успешно стартовал на Ролан Гаррос

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) не испытал проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции.

В трёх партиях он обыграл представителя Германии Янника Ханфмана – 6:2, 6:1, 6:3. Теннисисты встречались друг с другом впервые.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Второй сеяный Надаль отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ханфмана 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником француза станет победитель пары Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.