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Ястремская проиграла Суарес Наварро на Ролан Гаррос

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Ястремская проиграла Суарес Наварро на Ролан Гаррос
18:15 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинка была близка к победе, но сил после Страсбурга не хватило.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче первого круга украинка в трех сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро (№29 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7(0), 0:6

Первый сет прошел полностью под диктовку Ястремской. Она прекрасно подавала, постоянно активничала в розыгрышах, вытесняя испанку глубоко за заднюю линию, что вынуждало испанку ошибаться. Суарес Наварро пыталась ответить беговой работой, но у нее мало что получалось. Даже в банальном обмене не очень опасных ударов с задней линии она казалась слабее. В четвертом гейме Даяна под ноль выиграла гейм соперницы, после чего методично и грамотно довела партию к выигрышу, сделав еще один брейк в восьмом гейме.

Во втором сете ситуация осталась практически такой же, но Даяна уже немного устала и стала чаще ошибаться. Но все равно преимущество оставалось за ней. Первый семь геймов прошли без единого брейкпоинта, а в восьмом – украинка заработала двойной скрытый матчбол. К сожалению, он не был реализован, возможно, немного подвела нервозность, и это стало переломным моментом в партии и в матче. Девушки довели сет до тай-брейка, на котором опытная грунтовичка Суарес Наварро взяла свое, не отдав 19-летней украинке ни одного очка.

Третий сет можно было даже не смотреть, Даяна проиграла его без шансов. После тяжелой победы в финале Страсбурга, который состоялся в субботу, восстановится к полноценному трехсетовику против далеко не последнего игрока на грунте практически невозможно. Решать судьбу матча можно и нужно было в двух сетах, дальше все зависело от испанки.

Отметим, что Даяна в текущем сезоне выбила Карлу с Australian Open, после чего проиграла ей в Риме.

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АТР, WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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