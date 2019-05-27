Новости спорта: В основной сетке турнира украинец надолго не задержался.

Сергей Стаховский покинул Ролан Гаррос уже после первого этапа — он не смог справиться с 34-летним французом Жилем Симоном.

Матч длился 2 часа и 5 минут. Судьбу первого сета решили два проигранных гейма на своей подаче — Стаховский не сделал в ответ ни одного брейка, и в итоге уступил со счетом 3:6. Вторая партия прошла в схожем стиле — Симон очень уверенно действовал на своей подаче, в то время как Сергей похвастаться тем же не мог. В третьей партии Стаховский проиграл в решающий момент два гейма на своей подаче и вылетел с турнира.

В основную сетку Ролан Гаррос Сергей Стаховский сумел пробиться как «лаки-лузер» — в финале квалификации он в трех сетах потерпел поражение от Алексея Ватутина.

ATP. Ролан Гаррос. Первый раунд

Сергей Стаховский (Украина) — Жиль Симон (Франция) — 0:3 (3:6, 3:6, 4:6)

Жиль Симон в следующем этапе будет противостоять победителю пары Муньяр — Карузо.

Вчера успешно преодолели первый этап Ролан Гаррос две украинки: Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс, а Катерина Козлова добыла победу над Бернардой Пера. В следующей игре на турнире украинки сойдутся между собой в очной встрече.