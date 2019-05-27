Ястремская: Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж

Новости спорта: Украинская теннисистка – о поражении в первом круге Ролан Гаррос.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение в первом круге Ролан Гаррос от Карлы Суарес-Наварро.

«Наверное, мне немного не хватило эмоций. Потому что перед этим у меня был тяжелый турнир в Страсбурге, но это опыт. Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж, что у меня будет один день, чтобы восстановиться. Тем более, играю я с испанкой, она непростая, мне с ней не очень легко играть. Вроде бы чувствовала, что есть силы, но когда вышла на корт, то в середине второго сета почувствовала, что я немного опустошена. Думаю, если бы у меня было чуть больше эмоций, то и третий сет выглядел бы совершенно по-другому.

Сейчас трудно сказать, что случилось. В концовке второго сета я чувствовала себя уверенно, что у меня есть следующая возможность (сделать брейк). Где-то мне не хватило немного концентрации, где-то немного отвлеклась, где-то может наперед подумала…

По поводу вызова на корт физио, то у меня носок был в крови из-за мозоля, я чувствовала, что что-то не то с ногой. Мне было больно наступать на палец. Мне кажется, что самую важную роль сыграло то, что я подустала эмоционально. В Страсбурге мне хватило эмоций, а здесь уже было по-другому. Может со стороны выглядело, что я бодрячок, но это было не так. При счете 6-5 у меня порвалась ракетка, никакой прием у меня с новой ракеткой не летел. До этого я играла еще той ракеткой, которую натянули в Страсбурге. На тай-брейк я брала ракетку, которую натянула сегодня, ощущения были другие. И она, конечно, прибавила на тай-брейке, а я – нет.

В первом сете я полностью контролировала игру, я делала, что хотела на корте, это было видно и я это чувствовала. Во втором сете немного на приеме я стала не то что бы сомневаться, но мне было некомфортно, поднялся немного ветер и от этого было неудобно. Я продолжила стабильно брать подачу, на подаче мне ветер не мешал. Но это опыт, в следующий раз буду знать, что надо продолжать концентрироваться. Ей тоже надо отдать должное, она продолжала играть и искать варианты на своей подаче. Если бы она как-то ослабила её, тогда у меня бы тоже были какие-то шансы. Мне кажется, в нашем матче в Австралии я играла хуже, чем сегодня, но там она все выбивающие и косые мячи не доставала, а здесь на грунте она могла подъехать к ним.

Когда я победила в Страсбурге, то после матча у меня вообще эмоций не было. Родители спрашивали, случилось ли у меня что-то, почему я расстроена. В Люксембурге после Гонконга у меня сразу спада не было. Мне кажется, что нужно еще время, чтобы понять, как с этим справляться, как контролировать свое тело, чтобы продолжать показывать такой же уровень.

После выступления в паре я буду готовиться к сезону на траве. В планах Ноттингем, Бирмингем и потом Уимблдон. Буду стараться попасть в посев. Мысли о подготовке я уже прокрутила в голове. Но настрой на пару на Ролан Гаррос тоже есть, все-таки это Шлем. Мы с Анастасией Потаповой хотели сыграть в паре еще в прошлом году, но нам не хватало рейтинга. Мы договорились сыграть на Ролан Гарросе и на Уимблдоне, а по поводу следующего Шлема уже будем смотреть», - сказала Ястремская.