Ястремская рассказала о поражении на Ролан Гаррос

Новости спорта: Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение на Открытом чемпионате Франции.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировало свое поражение в первом раунде Ролан Гаррос от испанки Карлы Суарес-Наварро.

"Наверное, мне немного не хватило эмоций. Потому что перед этим у меня был тяжелый турнир в Страсбурге, но это опыт. Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж, что у меня будет один день, чтобы восстановиться.

Тем более, играю я с испанкой, она непростая, мне с ней не очень легко играть. Вроде бы чувствовала, что есть силы, но когда вышла на корт, то в середине второго сета почувствовала, что я немного опустошена. Думаю, если бы у меня было чуть больше эмоций, то и третий сет выглядел бы совершенно по-другому.

Сейчас трудно сказать, что случилось. В концовке второго сета я чувствовала себя уверенно, что у меня есть следующая возможность сделать брейк. Где-то мне не хватило немного концентрации, где-то немного отвлеклась, где-то может наперед подумала…

В первом сете я полностью контролировала игру, я делала, что хотела на корте, это было видно и я это чувствовала. Во втором сете немного на приеме я стала не то что бы сомневаться, но мне было некомфортно, поднялся немного ветер и от этого было неудобно. Я продолжила стабильно брать подачу, на подаче мне ветер не мешал. Но это опыт, в следующий раз буду знать, что надо продолжать концентрироваться", - отметила Ястремская.