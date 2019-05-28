Цуренко - Бушар: букмекеры оценили шансы украинки в матче Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Вторая “ракетка” Украины Леся Цуренко начнет свое выступление на турнире Ролан Гаррос в Париже матчем против канадской теннисистки Эжени Бушар.

Поединок Цуренко - Бушар пройдет четвертым запуском на корте №1. Начало игрового дня - в 12.00 по киевскому времени. Об этом сообщает БТУ.

Украинская теннисистка Леся Цуренко на данный момент занимает 27 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), канадка Эжени Бушар — 77-е.

Фавориткой этого противостояния является Леся Цуренко. На ее победу букмекеры предлагают коэффициент 1,50, тогда как успех ее соперницы оценивается коэффициентом в 2,50.

Отметим, что Цуренко в десятый раз играет на Ролан Гаррос. Свой лучший результат она показала в прошлом году, когда вышла в четвертый круг, но из-за травмы вынуждена была сняться уже на старте поединка с Гарбине Мугурусой. Четыре раза она проигрывала на старте парижского Мейджора.

Бушар приезжает на турнир в седьмой раз. В 2014 году она стала полуфиналисткой. В первом круге основной сетки канадка проигрывала только один раз.