Ястремская задумалась о создании благотворительного фонда

Новости спорта: Юная украинская теннисистка уже активно помогает тем, кто нуждается в поддержке.

"Сейчас вопросами по благотворительности занимается мой папа. Еще до победы в Гонконге было несколько ребят, которым мы помогли. Папа показывает мне, какие есть истории, кто нуждаются в помощи, у кого какая болезнь, а я уже принимаю решение. Конечно, всем помочь я не могу, но стараюсь делать это для тех, кто нуждается в этом больше всего.

Значит ли это, что я планирую организовать свой собственный фонд? Такие разговоры ведутся, да, в будущем я бы хотела иметь свой фонд. Я бы хотела помогать тем, кто в этом нуждается", - говорит Ястремская.

Перед Ролан Гаррос Даяна Ястремская в блестящем стиле в Страсбурге в третий раз в карьере выиграла турнир WTA и поднялась на рекордную в карьере 32-ю строку в мировом рейтинге. В Париже украинка в первом раунде драматично проиграла Карле Суарес-Наварро.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в марте открыла свой благотворительный фонд.