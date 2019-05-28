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Осака совершила невероятный камбэк на Ролан Гаррос

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Осака совершила невероятный камбэк на Ролан Гаррос
22:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Осака, проигрывая на старте «РГ» — 0:6, 5:6, одержала победу над Шмидловой.

В первом круге Открытого чемпионата Франции японка Наоми Осака (1) в упорной борьбе обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову — 0:6, 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

Первая ракетка мира выполнила 10 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Шмидлова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

Следующей соперницей Осаки станет Виктория Азаренко из Беларуси.

Во второй раунд пробилась также действующая чемпионка «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп, которая выиграла у австралийки Айлы Томлянович — 6:2, 3:6, 6:1.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Дарья Гаврилова (Австралия) — Александра Крунич (Сербия) — 3:6, 2:2 — Rt

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АТР, Теннис, Ролан Гаррос, Новости спорта, Наоми Осака.
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