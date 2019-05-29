Цуренко: Я в себе не сомневалась

Новости спорта: Леся Цуренко прокомментировала победу над Эжени Бушар на старте Ролан Гаррос.

Украинка Леся Цуренко рассказала, что была хорошо настроены на стартовый поединок Ролан Гаррос против Эжени Бушар, а вот ее соперница, судя по всему, испытывала проблемы со здоровьем.

"Я была очень хорошо настроена сегодня, мне кажется, что она, может, болела, потому что она кашляла, не знаю, может, она не была готова. Я была настроена максимально хорошо, буквально пару ошибок сделала. Я очень довольна тем, как сыграла. Сегодня все матчи были сыграны быстро, вложились все примерно в полтора часа. Я боялась, что не пойду играть, потому что по прогнозу были дожди, но все в итоге здорово", - сказала Цуренко.

Теннисистка также оценила свой грунтовый сезон в целом, сказав, что всегда была уверена в себе.

"Весь грунтовый сезон на тренировках я показывала хорошую игру, и я в себе не сомневалась. Немножко какие-то матчи не складывались, этого было недостаточно, чтобы войти в матчевый режим. Но в целом я не сомневалась в своей игре, даже при том, что проигрывала в первых кругах. Хотелось бы, конечно, лучше сыграть", - отметила украинка.

Цуренко прокомментировала свой следующий матч на Ролан Гаррос и рассказала, будет ли смотреть матч Свитолина - Козлова.

"По поводу следующего круга, то Александру Крунич я хорошо знаю, она моя хорошая подруга, веселая, ее стиль очень подходит для грунта. Я знаю, как она играет, какие у нее привычки на корте. Нужно терпение и она действительно использует весь арсенал, особенно на грунте.

Буду ли я смотреть украинское дерби, матч Свитолиной и Козловой? Смотреть матчи у меня под запретом. В воскресенье я была на матче Козловой, мне разрешили тот поединок посмотреть, я тогда уже знала, что буду начинать свое выступление только во вторник. Завтра я скорее всего приеду на корты на час и уеду", - сказала Цуренко.

Напомним, Леся Цуренко выиграла стартовый матч на Ролан Гаррос против Эжени Бушар.