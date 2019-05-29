Матч Свитолина - Козлова откроет игровой день на Ролан Гаррос

Новости спорта: Сегодня первая “ракетка” Украины Элина Свитолина сыграет в Париже со своей соотечественницей Екатериной Козловой.

Поединок Свитолина — Козлова второго круга грунтового мэйджора в Париже в 12.00 откроет игровой день на корте Сюзанн Лэнгли. Об этом сообщает БТУ.

Элина Свитолина занимает 9 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Екатерина Козлова — 67-е.

Фавориткой украинского дерби выступает Элина Свитолина. На ее победу букмекеры предлагают коэффициент 1,28, тогда как успех Козловой оценивается коэффициентом в 3,75.

В первом круге турнира обе украинки в двух сетах обыграли американок: Элина Свитолина победила Винус Уильямс, а Екатерина Козлова справилась с Бернардой Перой.

Свитолина девятый раз играет в Париже на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос). Ее лучший результат — четвертьфинал (2015 и 2017 годах). Козлова шестой раз приехала на грунтовый мейджор. Лучший результат она показала в прошлом году, когда вышла во второй круг, обыграв на старте действующую чемпионку Елену Остапенко.