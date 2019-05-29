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Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча

Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
12:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под девятым номером, вышла в третий круг.

Сегодня, 29 мая, первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен должен был состояться поединок второго круга основной сетки Ролан Гаррос между украинками Элиной Свитолиной и Катериной Козловой.

К сожалению, Козлова утром снялась с матча. Причины пока неизвестны.

Таким образом, Свитолина стала первой участницей третьего раунда Открытого чемпионата Франции. Для нее это будет уже пятое подряд участие на данной стадии. В прошлом году именно в третьем круге Элина неожиданно уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии.

За выход в четвёртый раунд Свитолина поспорит либо с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей 19-й номер посева, либо с представительницей Швеции Юханной Ларссон.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Ролан Гаррос, Новости тенниса.
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