Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча

Сегодня, 29 мая, первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен должен был состояться поединок второго круга основной сетки Ролан Гаррос между украинками Элиной Свитолиной и Катериной Козловой.
К сожалению, Козлова утром снялась с матча. Причины пока неизвестны.
Таким образом, Свитолина стала первой участницей третьего раунда Открытого чемпионата Франции. Для нее это будет уже пятое подряд участие на данной стадии. В прошлом году именно в третьем круге Элина неожиданно уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии.
За выход в четвёртый раунд Свитолина поспорит либо с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей 19-й номер посева, либо с представительницей Швеции Юханной Ларссон.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.