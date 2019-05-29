Свитолина сыграет в 3-м круге Ролан Гаррос с Мугурусой

Новости спорта: Свой следующий матч первая ракетка Украины проведет против Гарбинье Мугурусы.

В матче второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису испанка Гарбинье Мугуруса (№19 WTA) одолела Юханну Ларссон из Швеции (№172 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:1

Таким образом, Мугуруса стала соперницей Элины Свитолиной по матчу третьего раунда.

Напомним, Элина встречу второго круга не играла из-за снятия Катерины Козловой.

Отметим, что Свитолина и Мугуруса ранее провели 8 очных поединков, украинка ведет со счетом 5-3 (1-0 на грунте).