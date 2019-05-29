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Свитолина: Для меня отказ Козловой стал сюрпризом

Свитолина: Для меня отказ Козловой стал сюрпризом
15:09 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Первая ракетка Украины – о несостоявшемся поединке второго круга Ролан Гаррос.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала несостоявшийся поединок второго круга Ролан Гаррос.

Напомним, соперница Свитолиной Катерина Козлова снялась из-за проблем с ребром, которые возникли из-за сильного кашля.

- В 9 часов я еще разминалась и не подозревала, что у Кати какие-то проблемы. Поэтому было немножко неожиданно для меня, что так случилось. Надеюсь, что у нее не так все серьезно и она будет возвращаться в Тур как можно быстрее.

О перерыве в четыре дня между матчами

- Немножко странно, потому что перед этим у меня никогда такого не было. Будем стараться адаптировать физическую подготовку. Возможно, это даже хорошо для моего колена, что есть немножко больше дней для отдыха, и я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу. Сегодня будем играть тренировочные сеты, потому что надо держать себя в игровой форме, особенно на Большом Шлеме.

В третьем круге Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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