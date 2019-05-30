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Свитолина рассказала, как помогла Лопатецкой с операцией

Свитолина рассказала, как помогла Лопатецкой с операцией
12:57 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Элина Свитолина рассказала о помощи перспективной теннисистке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала информацию о том, что оказала финансовую помощь украинской теннисистке Дарье Лопатецкой, которая нуждалась в операции. По словам Свитолиной деньги нужно было перечислить срочно, поэтому она сделала это не раздумывая.

"О том, что Даше нужна помощь, я узнала в интернете. У меня даже не было ни минуты раздумий, я позвонила по номеру, который там был указан. Я позвонила и обговорила все с ее сестрой. У меня не было никаких сомнений, что нужно помочь девочке, которая, во-первых, представляет Украину, во-вторых, перспективная теннисистка, в-третьих, нуждается в срочной операции.

Сестра рассказала, что операцию нужно делать вне очереди, поэтому перевод нужно делать срочно. Я сразу же среагировала, для меня это такой поступок, который я могу сделать, у меня есть такая возможность. Хочется, чтобы наш украинский теннис держался на высоком уровне. Это был поступок лично от меня, не от фонда, потому что даже родители узнали об этом только по новостям", - сказала Свитолина.

Напомним, Свитолина сыграет в третьем круге Ролан Гаррос против Гарбинье Мугурусы.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Дарья Лопатецкая.
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