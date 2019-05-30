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Киченок пробилась во второй круг Ролан Гаррос-2019 в смешанном разряде

Киченок пробилась во второй круг Ролан Гаррос-2019 в смешанном разряде
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Людмила Киченок преодолела первый круг Ролан Гаррос-2019 в миксте.

Украинский-мексиканский дуэт Людмила Киченок - Сантьяго Гонсалес пробился во второй круг смешанного разряда на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В матче стартового круга Киченок и Гонсалес в трех сетах обыграли японско-индийський тандем Суко Аояма - Дивидж Шаран - 6:3, 2:6, 10:7.

Поединок продолжался 1 час 10 минут.

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За выход в четвертьфинал соревнований Киченок и Гонсалес встретятся с победителями матча между американо-колумбийским тандемом Эбигейл Спирс - Хуан-Себастьян Кабаль и тайваньско-хорватской парой Латыша Чань - Иван Додиг.

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Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок, Ролан Гаррос-2019.
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