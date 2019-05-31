"Нам весело": Свитолина рассказала об отношениях с Монфисом

Новости спорта: Украинка провела тренировку со своим парнем.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих совместных тренировках с 17 ракеткой Гаэлем Монфисом. Свитолину цитирует ВВС.

"Печально, что Катя Козлова не смогла противостоять мне в третьем туре Ролан Гаррос. Как только я узнала что матч не состоится, то провела тренировку с Гаэлем Монфисом.

С ним очень сложно играть. Он достаточно хорошо обороняется, мне было тяжело. Отмечу, что он силен физически, и для меня это плюс.

Это была очень хорошая практика для нас обоих. Нам с Монфисом всегда очень весело, даже на совместных тренировках", - заявила Свитолина.

Напомним, ранее Свитолина рассказала о своей помощи Дарье Лопатецкой.