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Монфис: Я поменял тренера и боюсь его больше, чем Свитолину

Монфис: Я поменял тренера и боюсь его больше, чем Свитолину
14:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Также Гаэль отметил, что он явно стал взрослее за это время.

Французский теннисист Гаэль Монфис, обыгравший во втором круге Открытого чемпионата Франции Адриана Маннарино, рассказал о работе с новым тренером Лиамом Смитом, а также поведал о том, как отношения с украинкой Элиной Свитолиной влияют на его игру.

"Хотелось бы внести ясность. С Элиной все чудесно, все классно. Мы вместе уже довольно долгое время. Но если мне начинают говорить, что я стал хорошо играть в теннис или я стал более скрупулезный в игре, или то, или другое, то отвечу, что в этом году я поменял тренера. Поэтому необходимо все рассматривать в нужном контексте: я меняю команду, меняю тренера, так что я внес много изменений. Я повзрослел.

В личном плане все складывается фантастически, но это не так уж и помогает мне. У меня есть такое ощущение, что тренера я своего боюсь гораздо больше, чем свою девушку. Понимаете, что я имею в виду? Скажем, если я опоздал, что мне скажет Элина? Но мой тренер, да, безусловно, он найдет, что сказать. Но она мне во многом помогает, это так, из-за того, что тоже играет в теннис и прекрасно понимает многие вещи, она тоже чемпионка.

Но если говорить в контексте моего тенниса, то люди забывают порой, что я поменял тренера, он делает отличную работу. И люди слишком сильно фокусируются на Элине. Да, она мне помогает. Но у меня новый тренер, он на самом деле во многом мне помогает и у него другой подход к работе.

Люди говорят, мол, у него более стабильная личная жизнь. Но моему тренеру не отдают должное в той степени, в которой он того заслуживает", - отмечает 17-я ракетка мира.

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Гаэль Монфис, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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