Надежда Киченок пробилась в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде

Новости спорта: Дуэт Надежда Киченок - Эбигейл Спирс преодолел второй раунд Открытого чемпионата Франции-2019.

Украинско-американский дуэт Надежда Киченок - Эбигейл Спирс пробился в третий круг парного разряда на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В матче второго раунда соревнований Киченок и Спирс нанесли поражение испанкам Марии Хосе Мартинес Санчес и Саре Соррибес-Тормо - 6:2, 2:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час и 50 минут.

За выход в четвертьфинал Ролан Гаррос Киченок и Спирс встретятся с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс - Юханна Ларссон, который разгромил россиянок Виталию Дьяченко и Нателлу Дзаламидзе - 6:2, 6:0.