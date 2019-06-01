Цуренко: Не было сил сопротивляться Халеп

Новости спорта: Украинка в двух сетах уступила Симоне Халеп.

В матче третьего круга Ролан Гаррос украинская теннисистка Леся Цуренко уступила Симоне Халеп в двух сетах.

«Что у меня сегодня не получилось? Всё. Сегодня была пустота внутри. Хотя я вообще люблю такие матчи против топов, на больших стадионах. Хотелось бы лучше сыграть, но, наверное, в следующий раз. Я, наверное, полностью отдала все силы на матч с Крунич. Сегодня у меня не было ни сил, ни физических возможностей сопротивляться. Медицинский перерыв я брала, потому что меня беспокоил пах еще с утра. Я понимала, что выложилась слишком сильно. Конечно, надеялась на несколько дополнительных часов для восстановления. Сложнее всего восстановиться именно морально, чем физически».

«На Шлемах радует то, что мы играем через день, но у меня этого времени не было. Моя большая ошибка в матче с Крунич, что я не дожала сет, в котором вела 4-1, тогда я бы была намного свежее. Так что, я думаю, есть какой-то смысл во избежание таких (затяжных) матчей вводить тай-брейк в решающем сете».

«На этом турнире я рассчитывала на большее, я была хорошо готова к Ролан Гаррос, потому что тренировки весь сезон были на высоком уровне. Здесь уже немного выбил из колеи матч с Крунич, хотя интересный все равно получился турнир. "Троечку" могу себе поставить. На травяной сезон я заявлена на все недели. Надеюсь, что где-то смогу получше сыграть, потому что в Истборне (накануне Уимблдона) я не очень люблю играть. Хотя, если нужны будут матчи, то готова и Истборн играть. Недостаток матчей для меня - основная проблема, трудно было возвращаться после того, как пропустила в этом году и Майами, и Чарльстон. Поэтому хочу поиграть подольше», - рассказала Цуренко.